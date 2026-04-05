Um adolescente foi apreendido na manhã deste sábado (4), em Araçatuba, por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Águas Claras. A ação foi realizada por equipes da Força Tática após denúncias indicarem a comercialização de entorpecentes na região.

Com base nas informações recebidas, os policiais se deslocaram até o local e identificaram dois indivíduos, sendo um deles com características compatíveis às apontadas na denúncia. Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito oito microtubos contendo cocaína.

Dando continuidade às buscas, a equipe verificou a existência de mais drogas escondidas nas proximidades. No local indicado, foi localizado um invólucro com outros 47 microtubos da mesma substância, semelhantes aos já apreendidos.