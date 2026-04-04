A Polícia Militar realizou duas ações distintas nesta sexta-feira (3) que resultaram na prisão de dois indivíduos procurados pela Justiça em Araçatuba. As ocorrências aconteceram em diferentes bairros e períodos do dia.

Durante a tarde, no bairro Jardim TV, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência e receberam informações sobre um homem com mandado de prisão em aberto. Após a abordagem e verificação junto ao sistema, foi confirmada a ordem judicial de prisão civil. O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu detido.

Já no período da noite, equipes da Força Tática localizaram outro indivíduo no bairro Verde Parque, após alerta transmitido via COPOM. Durante a abordagem, foi constatado que ele havia sido beneficiado com a saída temporária do sistema prisional, mas não retornou dentro do prazo estabelecido.