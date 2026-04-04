05 de abril de 2026
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DIA AGITADO

PM captura dois foragidos em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Prisões ocorreram à tarde e à noite após denúncias e ações policiais
Prisões ocorreram à tarde e à noite após denúncias e ações policiais

A Polícia Militar realizou duas ações distintas nesta sexta-feira (3) que resultaram na prisão de dois indivíduos procurados pela Justiça em Araçatuba. As ocorrências aconteceram em diferentes bairros e períodos do dia.

Durante a tarde, no bairro Jardim TV, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência e receberam informações sobre um homem com mandado de prisão em aberto. Após a abordagem e verificação junto ao sistema, foi confirmada a ordem judicial de prisão civil. O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu detido.

Já no período da noite, equipes da Força Tática localizaram outro indivíduo no bairro Verde Parque, após alerta transmitido via COPOM. Durante a abordagem, foi constatado que ele havia sido beneficiado com a saída temporária do sistema prisional, mas não retornou dentro do prazo estabelecido.

O homem também foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.

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