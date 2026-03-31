Araçatuba oficializou a adesão ao Programa Município Mais Seguro, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A assinatura ocorreu na sexta-feira (27), em Campinas, durante seminário com representantes de 12 municípios paulistas.
Com a inclusão, o município passa a integrar uma estratégia nacional voltada à modernização das guardas municipais, com foco na qualificação dos agentes, no fortalecimento da polícia comunitária e na atenção à saúde mental dos profissionais.
Segundo a administração municipal, a escolha de Araçatuba levou em conta a estrutura já existente e o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM). Entre as ações previstas está o projeto Escuta Susp, que oferece atendimento psicológico especializado aos profissionais da segurança pública. O serviço é realizado de forma online, com sigilo e atendimento direto por especialistas do Sistema Único de Segurança Pública.
A adesão também prevê a ampliação do uso de tecnologias de menor potencial ofensivo, conforme as diretrizes nacionais de uso proporcional da força. Araçatuba deve receber 95 dispositivos de incapacitação neuromuscular (Taser X2) e 190 sprays de pimenta para uso da GCM.
Na área de capacitação, o município também garantiu vagas em cursos presenciais oferecidos pela Senasp. Ao todo, 10 agentes, além de suplentes, participarão das formações em Campinas.
Entre os cursos previstos estão o de Uso Diferenciado da Força, entre os dias 13 e 17 de abril, e o de Operador de Polícia Comunitária Aplicada, de 4 a 8 de maio. Ambos terão carga horária de 40 horas.
Segundo a prefeitura, a formação terá efeito multiplicador, com os agentes repassando o conteúdo ao restante do efetivo, com o objetivo de fortalecer protocolos e padronizar procedimentos internos.
Para o secretário municipal de Segurança Pública, Júlio César dos Santos, a adesão representa um avanço na área. “Não existe segurança pública eficiente sem profissionais preparados. E não existem profissionais preparados sem saúde mental preservada”, afirmou.
O prefeito Lucas Zanatta também comentou a adesão. “Estamos construindo uma segurança pública mais moderna, humana e eficiente. Investir nos nossos agentes é investir diretamente na proteção da população”, declarou.
Com a adesão, Araçatuba passa a integrar um grupo de cidades que buscam aprimorar as políticas de segurança com foco em tecnologia, capacitação e valorização profissional.
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