Araçatuba oficializou a adesão ao Programa Município Mais Seguro, iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A assinatura ocorreu na sexta-feira (27), em Campinas, durante seminário com representantes de 12 municípios paulistas.

Com a inclusão, o município passa a integrar uma estratégia nacional voltada à modernização das guardas municipais, com foco na qualificação dos agentes, no fortalecimento da polícia comunitária e na atenção à saúde mental dos profissionais.

Segundo a administração municipal, a escolha de Araçatuba levou em conta a estrutura já existente e o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM). Entre as ações previstas está o projeto Escuta Susp, que oferece atendimento psicológico especializado aos profissionais da segurança pública. O serviço é realizado de forma online, com sigilo e atendimento direto por especialistas do Sistema Único de Segurança Pública.