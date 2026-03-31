31 de março de 2026
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AEA fica sem elenco para jogo da última rodada da A4

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Sem elenco após saída de jogadores, equipe de Araçatuba vive colapso e deve ficar fora do jogo contra o Jabaquara
Sem elenco após saída de jogadores, equipe de Araçatuba vive colapso e deve ficar fora do jogo contra o Jabaquara

A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) enfrenta mais um capítulo de sua crise e pode não entrar em campo na partida marcada para o próximo sábado (4), diante do Jabaquara, no Estádio Adhemar de Barros, pela última rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, todos os jogadores do elenco deixaram o clube nos últimos dias, o que inviabiliza a participação da equipe no confronto. A debandada escancara o momento crítico vivido pela agremiação dentro e fora de campo.

A situação já era delicada desde a rodada anterior, quando a AEA sofreu uma goleada por 6 a 0 para o Penapolense, em Penápolis, resultado que confirmou o rebaixamento da equipe para a chamada “Bezinha”, ocupando a última colocação na tabela.

Diante do cenário, a reportagem procurou o presidente do clube para comentar o caso, mas até o momento não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

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