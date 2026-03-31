Com a aproximação do prazo final do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo reforça que os eleitores devem buscar atendimento com antecedência para evitar filas e contratempos. O calendário estabelece o dia 6 de maio como data limite para emitir o título, regularizar pendências, cadastrar biometria ou solicitar outros serviços necessários para participar das Eleições de 2026.

Para quem precisa de atendimento presencial, o agendamento deve ser feito previamente até 30 de abril, conforme disponibilidade de vagas no site do TRE-SP. Entre os dias 1º e 6 de maio, o atendimento nos cartórios será realizado apenas por ordem de chegada, o que pode aumentar a procura nas unidades.

Na região, os eleitores também podem tirar dúvidas diretamente nos cartórios eleitorais. Em Birigui, a 25ª Zona Eleitoral funciona na rua Antônio Simões, 65, no Centro, com telefone para contato (18) 3641-5165. Já em Araçatuba, o cartório da 11ª Zona Eleitoral está localizado na rua Brigadeiro Luís Antônio, 46, no bairro Higienópolis, e atende pelo telefone (18) 3608-9477.