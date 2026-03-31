Com a aproximação do prazo final do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo reforça que os eleitores devem buscar atendimento com antecedência para evitar filas e contratempos. O calendário estabelece o dia 6 de maio como data limite para emitir o título, regularizar pendências, cadastrar biometria ou solicitar outros serviços necessários para participar das Eleições de 2026.
Para quem precisa de atendimento presencial, o agendamento deve ser feito previamente até 30 de abril, conforme disponibilidade de vagas no site do TRE-SP. Entre os dias 1º e 6 de maio, o atendimento nos cartórios será realizado apenas por ordem de chegada, o que pode aumentar a procura nas unidades.
Na região, os eleitores também podem tirar dúvidas diretamente nos cartórios eleitorais. Em Birigui, a 25ª Zona Eleitoral funciona na rua Antônio Simões, 65, no Centro, com telefone para contato (18) 3641-5165. Já em Araçatuba, o cartório da 11ª Zona Eleitoral está localizado na rua Brigadeiro Luís Antônio, 46, no bairro Higienópolis, e atende pelo telefone (18) 3608-9477.
O atendimento presencial é obrigatório para quem ainda não possui título ou não realizou a coleta biométrica. Também devem comparecer os eleitores que cadastraram as digitais há mais de dez anos e não utilizaram esse recurso nas votações desde então, sendo necessária uma nova coleta.
Quem ainda não tem biometria pode iniciar o pedido de forma on-line até 6 de abril. Após essa data, o serviço será suspenso para garantir que haja tempo hábil para a coleta presencial. Depois de iniciar o processo pela internet, o eleitor terá até 30 dias para concluir o atendimento em um cartório e efetivar o registro biométrico.
A recomendação é não deixar para a última hora e verificar a situação eleitoral com antecedência para evitar imprevistos
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