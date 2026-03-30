O último boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (27) aponta redução significativa nos casos de dengue em Araçatuba no primeiro trimestre de 2026. De janeiro a março, foram confirmados 799 casos da doença, número bem inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 9.406 ocorrências.
Somente no mês de março, o município contabilizou 172 casos, consolidando a tendência de queda ao longo das últimas semanas. Em 2025, o cenário era mais crítico, com janeiro concentrando o maior volume de notificações, somando 5.200 casos confirmados.
Em relação à chikungunya, março foi encerrado com 18 casos confirmados. No acumulado do primeiro trimestre, Araçatuba soma 191 casos e dois óbitos atribuídos à doença, conforme a série histórica do boletim epidemiológico.
Neste ano, o mês com maior número de registros teve 355 casos de dengue, o que evidencia uma situação menos intensa em comparação com o mesmo período anterior, embora a vigilância sanitária mantenha o monitoramento constante.
Apesar da redução, a orientação das autoridades de saúde é para que a população mantenha os cuidados preventivos, eliminando recipientes que possam acumular água parada, principal ambiente de proliferação do mosquito Aedes aegypti.
Os sintomas mais comuns da dengue incluem febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar e manchas na pele. Em caso de sinais suspeitos, a recomendação é procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde para avaliação e acompanhamento adequado.
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