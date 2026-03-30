O último boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (27) aponta redução significativa nos casos de dengue em Araçatuba no primeiro trimestre de 2026. De janeiro a março, foram confirmados 799 casos da doença, número bem inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 9.406 ocorrências.

Somente no mês de março, o município contabilizou 172 casos, consolidando a tendência de queda ao longo das últimas semanas. Em 2025, o cenário era mais crítico, com janeiro concentrando o maior volume de notificações, somando 5.200 casos confirmados.

Em relação à chikungunya, março foi encerrado com 18 casos confirmados. No acumulado do primeiro trimestre, Araçatuba soma 191 casos e dois óbitos atribuídos à doença, conforme a série histórica do boletim epidemiológico.