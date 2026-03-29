Um idoso de 74 anos foi vítima de um golpe sofisticado dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal, em Araçatuba, na tarde deste sábado (28). O prejuízo chegou a R$ 19 mil.
Segundo o registro policial, o homem tentava realizar um saque em um caixa eletrônico quando o equipamento apresentou falha e parou de funcionar. Na sequência, o cartão ficou preso no terminal, deixando a vítima sem saber como agir.
Aproveitando a situação, uma mulher que estava próxima se ofereceu para ajudar e orientou o idoso a repetir o procedimento, incluindo a digitação da senha. Mesmo após a tentativa, o equipamento não voltou a operar.
Pouco depois, um segundo suspeito se aproximou e, com um cartão em mãos, manipulou o terminal, empurrando o cartão da vítima ainda mais para dentro da máquina. Ele afirmou que o problema seria resolvido pelos funcionários do banco no próximo dia útil, tentando tranquilizar o idoso.
Desconfiado, o homem deixou o local. No entanto, ao acessar sua conta mais tarde, percebeu que havia sido enganado. Foram realizados saques e compras no débito que, somados, totalizaram R$ 19 mil, todos em nome de terceiros.
A vítima já entrou em contato com a instituição financeira para contestar as movimentações e aguarda a análise do caso.
Imagens de câmeras de segurança da agência podem ajudar na identificação dos suspeitos. No momento do crime, outras pessoas estavam na área dos caixas eletrônicos.
A Polícia Civil investiga o caso e alerta para golpes semelhantes, que costumam ocorrer quando criminosos se passam por clientes dispostos a ajudar, aproveitando falhas ou dificuldades em terminais bancários.
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