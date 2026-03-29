Um idoso de 74 anos foi vítima de um golpe sofisticado dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal, em Araçatuba, na tarde deste sábado (28). O prejuízo chegou a R$ 19 mil.

Segundo o registro policial, o homem tentava realizar um saque em um caixa eletrônico quando o equipamento apresentou falha e parou de funcionar. Na sequência, o cartão ficou preso no terminal, deixando a vítima sem saber como agir.

Aproveitando a situação, uma mulher que estava próxima se ofereceu para ajudar e orientou o idoso a repetir o procedimento, incluindo a digitação da senha. Mesmo após a tentativa, o equipamento não voltou a operar.