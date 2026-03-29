“A casa não te contém / És tu que conténs a casa / Tu és a casa! / Ela reflete o que és" (A Alma das Casas, de Manuel Pina). Habitação foi o tema Campanha da Fraternidade 2026 durante a quaresma. Se nosso corpo é a morada de Deus, a voz de dentro; o mundo é onde nós moramos. Segundo o criacionismo, o criador nos botou no paraíso, todos juntos.

Alguns bichos têm suas casas, outros fazem-na; ou então moram em locas. Os seres humanos foram para as cavernas. Começamos a ajeitar as cavernas por dentro, depois construímos nossas moradas diante da escassez de cavernas. Assim surgiu o sonho da casa própria.

Meus pais sonharam com a casa própria por mais de 20 anos, mas a prioridade era estudar os filhos. Meus avós vieram ao Brasil para fazer a América, mas a família mal comprou um sítio de 20 alqueires. Vieram da zona rural italiana. Ninguém era atirado a fazer negócios, nada de empreendedorismo. Para penca de filhos, não sobrou um lote na cidade.