Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (27), durante uma ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), no bairro São José, em Araçatuba.

De acordo com informações da corporação, a equipe realizava patrulhamento de Ações Especiais quando avistou a suspeita em atitude considerada incomum. Ao perceber a aproximação da viatura, ela tentou se desfazer de uma mochila, o que levantou ainda mais a suspeita dos policiais.

Na abordagem, os agentes localizaram uma grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados no tráfico. Ao todo, foram apreendidos 660 eppendorfs contendo cocaína, além de 154 gramas da droga a granel. Também estavam na mochila 3 mil eppendorfs vazios, indicando possível preparo para fracionamento e comercialização.