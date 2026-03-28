Dois homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira (27), acusados de furtar fios de cobre em residências no bairro Silvio Venturoli, em Araçatuba.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a ação teve início após denúncias de moradores, que relataram a presença de indivíduos retirando fiação elétrica de imóveis localizados na rua Belarmino Pires. Testemunhas informaram ainda que os suspeitos haviam deixado o local carregando um saco com os materiais.

Durante patrulhamento nas proximidades, a equipe policial localizou um dos envolvidos entrando em uma residência na Rua Jandercy da Silva Viudes, ainda com fios nas mãos. Na abordagem, os agentes encontraram grande quantidade de cabos já descascados espalhados pelo imóvel.