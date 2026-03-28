Dois homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira (27), acusados de furtar fios de cobre em residências no bairro Silvio Venturoli, em Araçatuba.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a ação teve início após denúncias de moradores, que relataram a presença de indivíduos retirando fiação elétrica de imóveis localizados na rua Belarmino Pires. Testemunhas informaram ainda que os suspeitos haviam deixado o local carregando um saco com os materiais.
Durante patrulhamento nas proximidades, a equipe policial localizou um dos envolvidos entrando em uma residência na Rua Jandercy da Silva Viudes, ainda com fios nas mãos. Na abordagem, os agentes encontraram grande quantidade de cabos já descascados espalhados pelo imóvel.
O segundo suspeito também foi localizado no local. Questionados, ambos admitiram ter praticado o furto em uma das residências indicadas e informaram que pretendiam vender o cobre por cerca de R$ 40 o quilo.
Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 15 quilos de fios de cobre, além de duas facas, uma chave tipo Philips e um disjuntor, itens que teriam sido utilizados na ação criminosa.
A perícia técnica foi acionada para análise do local, e a ocorrência foi apresentada na delegacia. Os indiciados permaneceram à disposição da Justiça após serem autuados por furto qualificado.
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