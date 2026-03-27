A Prefeitura de Araçatuba anunciou mudanças no trânsito em diversos pontos da cidade devido a serviços programados e à realização de eventos ao longo dos próximos dias.

Neste sábado (28), a partir das 7h, haverá bloqueio na Rua Aviação, altura do número 1.253, no Jardim Monterrey, nas proximidades do Condomínio Capadócia. A interdição ocorre para a realização de um serviço de supressão de árvore.

Mais tarde, no mesmo dia, a partir das 17h, o tráfego será interrompido na Rua Sebastião Guimarães Corrêa, número 1.574, no bairro Concórdia, onde está previsto um evento religioso.