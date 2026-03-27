A Prefeitura de Araçatuba anunciou mudanças no trânsito em diversos pontos da cidade devido a serviços programados e à realização de eventos ao longo dos próximos dias.
Neste sábado (28), a partir das 7h, haverá bloqueio na Rua Aviação, altura do número 1.253, no Jardim Monterrey, nas proximidades do Condomínio Capadócia. A interdição ocorre para a realização de um serviço de supressão de árvore.
Mais tarde, no mesmo dia, a partir das 17h, o tráfego será interrompido na Rua Sebastião Guimarães Corrêa, número 1.574, no bairro Concórdia, onde está previsto um evento religioso.
Outro ponto que terá alterações é a região da Capela Santa Rita, localizada na Rua Gonçalves Ledo, no bairro São Joaquim. No local, estão programadas interdições em diferentes datas e horários, sempre relacionadas a celebrações religiosas. Os bloqueios ocorrerão nos dias 28 e 29 de março, além de datas no início de abril, com intervenções em períodos da manhã, da tarde e da noite.
De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, os motoristas devem ficar atentos à sinalização e considerar trajetos alternativos para evitar transtornos durante os períodos de interdição.
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