Uma torcedora da Associação Esportiva Araçatuba (AEA), de 40 anos, procurou a polícia na manhã desta quinta-feira (26) após relatar uma sequência de ataques nas redes sociais. O caso foi registrado como injúria e será apurado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher afirma que passou a receber mensagens ofensivas pelo Instagram. Entre os termos citados no registro estão xingamentos e expressões de cunho depreciativo.
Ainda segundo o relato, mesmo após bloquear o perfil inicial, novas contas teriam sido criadas para dar continuidade às ofensas, o que, na avaliação da vítima, demonstra insistência e possível perseguição virtual.
A torcedora também declarou acreditar que os perfis pertençam à mesma pessoa, pois, segundo ela, mantêm ligação com uma conta cuja titularidade foi apontada por ela à polícia. A mulher afirma ainda que os ataques podem ter sido motivados por sua atuação em torcida organizada e por críticas públicas à atual gestão esportiva do clube.
A Polícia Civil orientou a vítima sobre os procedimentos legais, incluindo o prazo de seis meses para eventual representação criminal. Também ressaltou a importância de reunir provas, como capturas de tela das mensagens, para subsidiar a investigação.
O caso segue sob análise da autoridade policial responsável.
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