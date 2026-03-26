27 de março de 2026
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ÂNIMOS INFLAMADOS

Torcedora do AEA denuncia ataques nas redes e caso vai à polícia

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan
Mulher afirma ter sido alvo de ofensas reiteradas no Instagram
Mulher afirma ter sido alvo de ofensas reiteradas no Instagram

Uma torcedora da Associação Esportiva Araçatuba (AEA), de 40 anos, procurou a polícia na manhã desta quinta-feira (26) após relatar uma sequência de ataques nas redes sociais. O caso foi registrado como injúria e será apurado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher afirma que passou a receber mensagens ofensivas pelo Instagram. Entre os termos citados no registro estão xingamentos e expressões de cunho depreciativo.

Ainda segundo o relato, mesmo após bloquear o perfil inicial, novas contas teriam sido criadas para dar continuidade às ofensas, o que, na avaliação da vítima, demonstra insistência e possível perseguição virtual.

A torcedora também declarou acreditar que os perfis pertençam à mesma pessoa, pois, segundo ela, mantêm ligação com uma conta cuja titularidade foi apontada por ela à polícia. A mulher afirma ainda que os ataques podem ter sido motivados por sua atuação em torcida organizada e por críticas públicas à atual gestão esportiva do clube.

A Polícia Civil orientou a vítima sobre os procedimentos legais, incluindo o prazo de seis meses para eventual representação criminal. Também ressaltou a importância de reunir provas, como capturas de tela das mensagens, para subsidiar a investigação.

O caso segue sob análise da autoridade policial responsável.

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