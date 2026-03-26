Uma torcedora da Associação Esportiva Araçatuba (AEA), de 40 anos, procurou a polícia na manhã desta quinta-feira (26) após relatar uma sequência de ataques nas redes sociais. O caso foi registrado como injúria e será apurado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher afirma que passou a receber mensagens ofensivas pelo Instagram. Entre os termos citados no registro estão xingamentos e expressões de cunho depreciativo.

Ainda segundo o relato, mesmo após bloquear o perfil inicial, novas contas teriam sido criadas para dar continuidade às ofensas, o que, na avaliação da vítima, demonstra insistência e possível perseguição virtual.