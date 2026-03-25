26 de março de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Homem esconde o rosto ao ver viatura e acaba preso em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa | Reprodução
Homem com mandado de prisão por regressão de regime foi detido pelo Baep durante patrulhamento no bairro Atlântico I, em Araçatuba
Homem com mandado de prisão por regressão de regime foi detido pelo Baep durante patrulhamento no bairro Atlântico I, em Araçatuba

Um homem de 31 anos, identificado pelas iniciais R.S.C., foi preso na noite desta terça-feira (24) durante ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, em Araçatuba.

A equipe realizava patrulhamento pelo bairro Atlântico I, quando, ao passar pela Rua Geraldo Sanches Hernandes, avistou um grupo de quatro pessoas em um ponto já conhecido por registros de ocorrências policiais. Um dos indivíduos demonstrou comportamento suspeito ao tentar ocultar o rosto ao perceber a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com os abordados. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que um dos homens possuía um mandado de prisão em aberto decorrente de regressão de regime, relacionado a uma condenação por tentativa de feminicídio.

Segundo as autoridades, restavam ainda 9 meses e 8 dias de pena a serem cumpridos. Diante da constatação, o indivíduo foi cientificado da ordem judicial e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. A ação reforça o trabalho de patrulhamento ostensivo e cumprimento de ordens judiciais na cidade.

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