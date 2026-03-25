Um homem de 31 anos, identificado pelas iniciais R.S.C., foi preso na noite desta terça-feira (24) durante ação do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, em Araçatuba.

A equipe realizava patrulhamento pelo bairro Atlântico I, quando, ao passar pela Rua Geraldo Sanches Hernandes, avistou um grupo de quatro pessoas em um ponto já conhecido por registros de ocorrências policiais. Um dos indivíduos demonstrou comportamento suspeito ao tentar ocultar o rosto ao perceber a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com os abordados. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que um dos homens possuía um mandado de prisão em aberto decorrente de regressão de regime, relacionado a uma condenação por tentativa de feminicídio.