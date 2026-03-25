O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) Rural, que disponibiliza 34 vagas destinadas à região composta pelos polos de Araçatuba, Penápolis e Andradina. No total, são 812 oportunidades em todo o Estado de São Paulo. As bolsas oferecidas são de R$ 5 mil para início imediato e de até R$ 6,5 mil para profissionais que integrarem o cadastro de reserva. O prazo para se candidatar termina em 31 de março.

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site oficial do processo seletivo. A divulgação do resultado final está prevista para o mês de junho. Para participar, é necessário possuir graduação completa em áreas ligadas ao agronegócio, ciências agrárias ou campos relacionados.

No caso das vagas com bolsa de R$ 6,5 mil, é exigida pós-graduação stricto sensu, voltada à atuação como orientador acadêmico. A coordenação acadêmica do programa ficará sob responsabilidade da Faculdade Sebrae, com previsão de congressos e eventos para apresentação dos resultados das pesquisas desenvolvidas durante os projetos.