O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) Rural, que disponibiliza 34 vagas destinadas à região composta pelos polos de Araçatuba, Penápolis e Andradina. No total, são 812 oportunidades em todo o Estado de São Paulo. As bolsas oferecidas são de R$ 5 mil para início imediato e de até R$ 6,5 mil para profissionais que integrarem o cadastro de reserva. O prazo para se candidatar termina em 31 de março.
Os interessados devem realizar a inscrição por meio do site oficial do processo seletivo. A divulgação do resultado final está prevista para o mês de junho. Para participar, é necessário possuir graduação completa em áreas ligadas ao agronegócio, ciências agrárias ou campos relacionados.
No caso das vagas com bolsa de R$ 6,5 mil, é exigida pós-graduação stricto sensu, voltada à atuação como orientador acadêmico. A coordenação acadêmica do programa ficará sob responsabilidade da Faculdade Sebrae, com previsão de congressos e eventos para apresentação dos resultados das pesquisas desenvolvidas durante os projetos.
O processo seletivo será realizado em três fases: prova de conhecimentos e redação, análise documental e entrevista. O ALI Rural tem como foco o acompanhamento de pequenos produtores e empreendimentos do campo, com orientação para adoção de práticas inovadoras e melhorias na gestão.
Segundo o Sebrae-SP, o agente atua diretamente com os produtores, realizando diagnósticos, propondo soluções e acompanhando a implementação de estratégias que contribuam para elevar a eficiência, a competitividade e a sustentabilidade dos negócios rurais. O programa também forma pesquisadores bolsistas capacitados para identificar demandas e estimular a inovação nas propriedades atendidas.
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