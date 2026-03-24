Uma ofensiva do Tático Ostensivo Rodoviário resultou na apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados na tarde desta terça-feira (24), em Araçatuba.

A abordagem aconteceu por volta das 13h40, no km 533 da Rodovia Marechal Rondon, durante a chamada Operação Impacto, que reforça o policiamento e amplia o cerco contra crimes nas estradas da região.

Segundo a polícia, duas picapes modelo VW/Saveiro foram paradas para uma verificação de rotina. No entanto, durante a inspeção, os agentes encontraram uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira, introduzidos ilegalmente no país, com procedência do Paraguai.