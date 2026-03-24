26 de março de 2026
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CONTRABANDO

Carga de cigarros do Paraguai é apreendida em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Fiscalização em Araçatuba flagra contrabando vindo do Paraguai durante ação intensificada da polícia
Fiscalização em Araçatuba flagra contrabando vindo do Paraguai durante ação intensificada da polícia

Uma ofensiva do Tático Ostensivo Rodoviário resultou na apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados na tarde desta terça-feira (24), em Araçatuba.

A abordagem aconteceu por volta das 13h40, no km 533 da Rodovia Marechal Rondon, durante a chamada Operação Impacto, que reforça o policiamento e amplia o cerco contra crimes nas estradas da região.

Segundo a polícia, duas picapes modelo VW/Saveiro foram paradas para uma verificação de rotina. No entanto, durante a inspeção, os agentes encontraram uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira, introduzidos ilegalmente no país, com procedência do Paraguai.

A carga foi imediatamente apreendida e encaminhada para a delegacia da Polícia Federal do Brasil em Araçatuba, que ficará responsável pela apuração do caso, já que o contrabando é considerado crime federal.

Até o momento, as autoridades não divulgaram o volume exato de produtos apreendidos nem detalhes sobre possíveis detenções. As investigações seguem em andamento.

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