O Governo do Estado de São Paulo intensificou, nesta terça-feira (24), as ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública, com a entrega de novas viaturas, armamentos e equipamentos destinados às forças policiais.
Na região de Araçatuba, o reforço chega com a disponibilização de uma viatura do tipo SUV, que será empregada nas atividades do canil, além de uma caminhonete voltada à atuação ambiental, ampliando a capacidade operacional das equipes em diferentes frentes.
As medidas fazem parte de uma estratégia do Estado para modernizar a estrutura das polícias e ampliar a presença nas ruas, aumentando a eficiência no combate à criminalidade.
Além do investimento em infraestrutura, o governo também anunciou, no último dia 18, a liberação da Bonificação por Resultados (BR), referente ao desempenho das forças de segurança no ano de 2025. O pagamento está previsto para ocorrer já no próximo mês.
Outro ponto destacado é o envio de projetos de lei à Assembleia Legislativa, que tratam da reestruturação das carreiras e da recomposição salarial dos policiais paulistas — uma tentativa de valorização da categoria e incentivo à permanência dos profissionais na ativa.
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