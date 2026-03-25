O Governo do Estado de São Paulo intensificou, nesta terça-feira (24), as ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública, com a entrega de novas viaturas, armamentos e equipamentos destinados às forças policiais.

Na região de Araçatuba, o reforço chega com a disponibilização de uma viatura do tipo SUV, que será empregada nas atividades do canil, além de uma caminhonete voltada à atuação ambiental, ampliando a capacidade operacional das equipes em diferentes frentes.

As medidas fazem parte de uma estratégia do Estado para modernizar a estrutura das polícias e ampliar a presença nas ruas, aumentando a eficiência no combate à criminalidade.