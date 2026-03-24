26 de março de 2026
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SÃO JOSÉ

Polícia apreende cocaína e prende suspeito em ponto de tráfico

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Abordagem em área já monitorada no bairro São José resultou na apreensão de 26 pinos de cocaína e prisão em flagrante
Abordagem em área já monitorada no bairro São José resultou na apreensão de 26 pinos de cocaína e prisão em flagrante

Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (24), em Araçatuba. A ação foi realizada por policiais militares durante patrulhamento pelo bairro São José, em um local já conhecido por atividades relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com o suspeito 22 pinos contendo cocaína, além de uma pequena quantia em dinheiro. Questionado, o indivíduo revelou que havia mais drogas escondidas nas proximidades.

Em diligência pelo local indicado, os policiais localizaram outros quatro pinos da mesma substância, totalizando 26 unidades apreendidas.

Diante das evidências, o homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

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