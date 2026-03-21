O ECUS Suzano venceu a Associação Esportiva Araçatuba por 2 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4, em partida disputada no estádio Suzanão, na tarde desse sábado (21).

Os gols foram marcados por David Batista e João Silveira, garantindo mais três pontos para a equipe de Suzano, que vive reação na competição.

Com a vitória, o ECUS chega aos 17 pontos e assume a 10ª colocação na tabela, mantendo viva a esperança de avançar na reta final do campeonato.