O ECUS Suzano venceu a Associação Esportiva Araçatuba por 2 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4, em partida disputada no estádio Suzanão, na tarde desse sábado (21).
Os gols foram marcados por David Batista e João Silveira, garantindo mais três pontos para a equipe de Suzano, que vive reação na competição.
Com a vitória, o ECUS chega aos 17 pontos e assume a 10ª colocação na tabela, mantendo viva a esperança de avançar na reta final do campeonato.
Do outro lado, o Araçatuba, comandado pelo técnico interino José Murilo Gomes, vive situação delicada. A equipe permanece na última posição, com apenas 5 pontos e saldo negativo de 18 gols.
Faltando três rodadas para o fim da primeira fase, o time de Araçatuba precisa de uma sequência de vitórias, além de depender de resultados de adversários diretos para evitar o rebaixamento à Bezinha.
A campanha preocupa: em 12 jogos disputados, o Araçatuba soma apenas uma vitória, refletindo a fase difícil enfrentada pelo clube na competição.
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