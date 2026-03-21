A Prefeitura de Araçatuba ampliou as ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue e da chikungunya. A estratégia envolve reforço nas visitas domiciliares, intensificação da nebulização e acompanhamento constante de áreas com maior número de notificações.

Neste sábado (21), agentes de combate às endemias realizam um mutirão no bairro Casa Nova, das 7h30 às 13h30. A iniciativa inclui eliminação de criadouros, aplicação de larvicidas e orientação direta aos moradores sobre medidas preventivas.

Para organizar as ações, a Secretaria Municipal de Saúde mantém uma Sala de Situação, que integra diferentes setores para planejar e direcionar as equipes. As vistorias também se estendem a locais considerados críticos, como borracharias, cemitérios, escolas e indústrias. Além disso, a prefeitura oferece apoio logístico com caminhões para recolhimento de materiais que possam acumular água.