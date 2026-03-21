A Câmara Municipal de Araçatuba realiza, na próxima segunda-feira (23), a oitava sessão ordinária do ano, com seis itens previstos na ordem do dia. Entre os destaques está o projeto “Saúde Araçatuba”, que propõe a modernização do sistema de agendamento de consultas por meio digital. A iniciativa busca reduzir filas, otimizar o atendimento e facilitar o acesso da população aos serviços públicos de saúde.

A proposta voltada à saúde pública aparece como um dos principais pontos da pauta e deve concentrar parte significativa dos debates entre os vereadores. O objetivo é integrar tecnologia e gestão para dar mais agilidade ao atendimento e melhorar a organização do fluxo de pacientes. A expectativa é de que a medida tenha impacto direto na qualidade dos serviços oferecidos à população.

Além de ampliar a praticidade no agendamento, o projeto “Saúde Araçatuba” também prevê mais transparência e controle das marcações, com a intenção de evitar ausências e o desperdício de vagas. A proposta acompanha uma tendência nacional de digitalização dos serviços públicos, alinhando o município a soluções mais modernas e eficientes.

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