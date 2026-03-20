Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante por contrabando na noite dessa quinta-feira (19), durante uma ação do Policiamento Rodoviário na região de Araçatuba.

A abordagem ocorreu por volta das 21h, na rodovia Marechal Rondon, na altura do km 562, no município de Rubiácea, durante a Operação Impacto.

Segundo a polícia, o veículo VW Polo em que a suspeita estava foi parado para fiscalização. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram 68 frascos de medicamentos para emagrecimento que estavam ocultos junto ao corpo da mulher.