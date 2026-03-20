Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante por contrabando na noite dessa quinta-feira (19), durante uma ação do Policiamento Rodoviário na região de Araçatuba.
A abordagem ocorreu por volta das 21h, na rodovia Marechal Rondon, na altura do km 562, no município de Rubiácea, durante a Operação Impacto.
Segundo a polícia, o veículo VW Polo em que a suspeita estava foi parado para fiscalização. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram 68 frascos de medicamentos para emagrecimento que estavam ocultos junto ao corpo da mulher.
Os produtos não possuíam qualquer tipo de documentação fiscal, caracterizando o crime de contrabando.
Diante da situação, a suspeita foi detida e encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial. Ela permanece à disposição da Justiça.
De acordo com a corporação, a mulher não possui antecedentes criminais.
A apreensão causou um prejuízo estimado em R$ 40.800 ao crime organizado, reforçando o combate ao comércio ilegal de medicamentos, prática que coloca em risco a saúde da população.
A Polícia Rodoviária destacou que operações como essa seguem sendo intensificadas nas rodovias da região, com foco na repressão ao tráfico e contrabando de produtos ilegais.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.