20 de março de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Mulher é presa com remédios ilegais escondidos no corpo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação na rodovia Marechal Rondon apreendeu 68 frascos de medicamentos sem nota fiscal
Ação na rodovia Marechal Rondon apreendeu 68 frascos de medicamentos sem nota fiscal

Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante por contrabando na noite dessa quinta-feira (19), durante uma ação do Policiamento Rodoviário na região de Araçatuba.

A abordagem ocorreu por volta das 21h, na rodovia Marechal Rondon, na altura do km 562, no município de Rubiácea, durante a Operação Impacto.

Segundo a polícia, o veículo VW Polo em que a suspeita estava foi parado para fiscalização. Durante a revista pessoal, os agentes localizaram 68 frascos de medicamentos para emagrecimento que estavam ocultos junto ao corpo da mulher.

Os produtos não possuíam qualquer tipo de documentação fiscal, caracterizando o crime de contrabando.

Diante da situação, a suspeita foi detida e encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial. Ela permanece à disposição da Justiça.

De acordo com a corporação, a mulher não possui antecedentes criminais.

A apreensão causou um prejuízo estimado em R$ 40.800 ao crime organizado, reforçando o combate ao comércio ilegal de medicamentos, prática que coloca em risco a saúde da população.

A Polícia Rodoviária destacou que operações como essa seguem sendo intensificadas nas rodovias da região, com foco na repressão ao tráfico e contrabando de produtos ilegais.

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