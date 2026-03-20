A Prefeitura de Andradina deu mais um passo importante no cuidado com a saúde da mulher ao renovar o acordo do Programa de Prevenção do Câncer do Colo do Útero com a Fundação Pio XII, responsável pelo Hospital de Amor, em Barretos.

A assinatura foi oficializada pelo prefeito Mário Celso Lopes e reforça uma parceria considerada essencial para o diagnóstico precoce da doença, que ainda figura entre as principais causas de morte entre mulheres no Brasil.

Reconhecido como um dos maiores centros oncológicos da América Latina, o Hospital de Amor já atendeu mais de 3 mil mulheres de Andradina somente em 2025, consolidando o município como referência regional em prevenção.