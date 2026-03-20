A Prefeitura de Andradina deu mais um passo importante no cuidado com a saúde da mulher ao renovar o acordo do Programa de Prevenção do Câncer do Colo do Útero com a Fundação Pio XII, responsável pelo Hospital de Amor, em Barretos.
A assinatura foi oficializada pelo prefeito Mário Celso Lopes e reforça uma parceria considerada essencial para o diagnóstico precoce da doença, que ainda figura entre as principais causas de morte entre mulheres no Brasil.
Reconhecido como um dos maiores centros oncológicos da América Latina, o Hospital de Amor já atendeu mais de 3 mil mulheres de Andradina somente em 2025, consolidando o município como referência regional em prevenção.
O ato contou com a presença de autoridades da saúde municipal e especialistas envolvidos diretamente no programa, que tem como foco garantir atendimento completo - desde a realização do exame até o acompanhamento dos casos que apresentam alterações.
Os números reforçam o avanço da iniciativa. Apenas neste ano, foram realizados 3.384 exames, atingindo mais de 60% da meta estipulada - um desempenho superior à média nacional, que ainda não chega à metade da cobertura ideal.
Ao todo, cerca de 15 mil mulheres, com idades entre 25 e 64 anos, estão no público-alvo da ação no município.
Detecção que salva vidas
De acordo com o coordenador do programa, Marcelo Almeida, o exame de Papanicolau é fundamental para identificar precocemente alterações no colo do útero, muitas vezes antes mesmo do surgimento de sintomas.
Além disso, o procedimento também permite detectar a presença do HPV, vírus diretamente ligado ao desenvolvimento do câncer.
Para ampliar ainda mais a cobertura, a rede municipal de saúde oferece o exame gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde, sem necessidade de agendamento.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, facilitando o acesso, inclusive para mulheres que trabalham em horário comercial.
“Nosso objetivo é eliminar qualquer barreira. Basta procurar a unidade com documentos pessoais para realizar o exame”, destacou a secretária de Saúde, Maristela Marinho.
Além da estrutura fixa, a Prefeitura também leva o atendimento até a população por meio de ações itinerantes, como o ônibus da saúde, que percorre bairros e locais de trabalho.
A estratégia busca alcançar mulheres que, por diferentes motivos, não conseguem ir até as unidades de saúde durante a semana.
Prevenção é o caminho
Simples, rápido e indolor, o exame pode fazer toda a diferença. A orientação é que a mulher evite realizá-lo durante o período menstrual, além de não manter relações sexuais nos dias que antecedem a coleta.
A Secretaria de Saúde reforça que o diagnóstico precoce é a principal arma contra o câncer do colo do útero - e que a prevenção continua sendo o caminho mais eficaz para salvar vidas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.