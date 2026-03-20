Referência em saúde para toda a região, a Santa Casa de Araçatuba completa nesta sexta-feira (20) 99 anos de história marcada por desafios, superação e compromisso com a vida.
Fundada em 1927 por integrantes da comunidade portuguesa, liderados pelo advogado José Cardoso da Silva, a instituição nasceu com uma missão clara: oferecer atendimento médico gratuito à população mais carente. Quase um século depois, o hospital não apenas mantém esse propósito, como se consolida como o principal pilar do sistema público de saúde regional.
Atualmente, a Santa Casa é o único hospital de alta complexidade que atende cerca de 1 milhão de habitantes em mais de 40 municípios, sendo responsável por grande parte dos leitos de UTI da região e o único com unidades neonatal e pediátrica.
Nova gestão, novos desafios
Sob a liderança do provedor Éverton Santos, que assumiu a instituição em 2025, a Santa Casa iniciou uma reestruturação administrativa e financeira. Segundo ele, o cenário encontrado era crítico: dívida superior a R$ 250 milhões, recuperação judicial em andamento e perda de confiança entre colaboradores, fornecedores e parceiros.
“Foi preciso reconstruir pontes e retomar o diálogo com todos os setores, com transparência e foco em soluções concretas”, destacou o provedor.
Entre os avanços mais significativos, está a retomada de cirurgias ortopédicas eletivas, que tinham pacientes aguardando há quase uma década.
Uma força-tarefa mobilizada desde 2025 já permitiu reduzir a fila histórica. Procedimentos como próteses de quadril e joelho voltaram a ser realizados, com pacientes que aguardavam desde 2015 finalmente sendo atendidos.
Sinais de recuperação
Depois de anos de prejuízos consecutivos, a Santa Casa encerrou 2025 com redução do déficit, resultado de medidas de controle de gastos e reorganização financeira.
A reaproximação com o Departamento Regional de Saúde também foi decisiva para ampliar atendimentos e melhorar a gestão de vagas pelo SUS, fortalecendo o papel do hospital como eixo da rede pública.
Outro marco importante foi a homologação do plano de recuperação judicial, que estabelece metas para pagamento de dívidas e reorganização da instituição.
De olho no futuro, a Santa Casa já iniciou projetos de ampliação. Entre eles, a criação de novos leitos de UTI, aumento da capacidade cirúrgica e melhorias na rotatividade de internações.
Também estão em andamento obras importantes, como a ampliação do Centro de Tratamento Oncológico, que deve praticamente dobrar de tamanho e ampliar significativamente o número de atendimentos.
Outra frente é a modernização do Centro Obstétrico, com novos espaços e estrutura voltada ao atendimento humanizado.
Protagonismo em momentos críticos
Ao longo de seus 99 anos, a Santa Casa esteve na linha de frente dos momentos mais difíceis da história da região.
Desde o atendimento a epidemias como a leishmaniose nas primeiras décadas, passando pela crise da meningite nos anos 70, até a recente pandemia de Covid-19, quando foi necessário estruturar um “hospital dentro do hospital” para dar conta da demanda.
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