Referência em saúde para toda a região, a Santa Casa de Araçatuba completa nesta sexta-feira (20) 99 anos de história marcada por desafios, superação e compromisso com a vida.

Fundada em 1927 por integrantes da comunidade portuguesa, liderados pelo advogado José Cardoso da Silva, a instituição nasceu com uma missão clara: oferecer atendimento médico gratuito à população mais carente. Quase um século depois, o hospital não apenas mantém esse propósito, como se consolida como o principal pilar do sistema público de saúde regional.

Atualmente, a Santa Casa é o único hospital de alta complexidade que atende cerca de 1 milhão de habitantes em mais de 40 municípios, sendo responsável por grande parte dos leitos de UTI da região e o único com unidades neonatal e pediátrica.

Nova gestão, novos desafios