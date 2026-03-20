O Comando de Policiamento do Interior-10 (CPI-10), responsável pela atuação da Polícia Militar na região de Araçatuba, divulgou dados preocupantes sobre o volume de ligações falsas recebidas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). As chamadas indevidas, conhecidas como “trotes”, seguem em alta e têm impactado diretamente a eficiência dos serviços de emergência.

De acordo com o levantamento divulgados nesta sexta-feira (20) a pedido da Folha da Região, em 2024 foram registradas 21.529 ocorrências desse tipo. Já em 2025, o número subiu para 21.650. Em 2026, até o dia 17 de março, já foram contabilizados 2.166 trotes, indicando que o problema persiste.

A Polícia Militar alerta que esse tipo de atitude traz consequências sérias para a segurança pública. Um dos principais problemas é o deslocamento desnecessário de viaturas e equipes para ocorrências inexistentes, o que reduz a disponibilidade de policiais para atendimentos reais. Além disso, o excesso de ligações falsas acaba congestionando o número de emergência 190, dificultando o acesso de quem realmente precisa de ajuda imediata.