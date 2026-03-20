O Comando de Policiamento do Interior-10 (CPI-10), responsável pela atuação da Polícia Militar na região de Araçatuba, divulgou dados preocupantes sobre o volume de ligações falsas recebidas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). As chamadas indevidas, conhecidas como “trotes”, seguem em alta e têm impactado diretamente a eficiência dos serviços de emergência.
De acordo com o levantamento divulgados nesta sexta-feira (20) a pedido da Folha da Região, em 2024 foram registradas 21.529 ocorrências desse tipo. Já em 2025, o número subiu para 21.650. Em 2026, até o dia 17 de março, já foram contabilizados 2.166 trotes, indicando que o problema persiste.
A Polícia Militar alerta que esse tipo de atitude traz consequências sérias para a segurança pública. Um dos principais problemas é o deslocamento desnecessário de viaturas e equipes para ocorrências inexistentes, o que reduz a disponibilidade de policiais para atendimentos reais. Além disso, o excesso de ligações falsas acaba congestionando o número de emergência 190, dificultando o acesso de quem realmente precisa de ajuda imediata.
Outro impacto relevante está nos custos gerados. Cada atendimento mobiliza recursos públicos, como combustível, manutenção de viaturas e horas de trabalho dos agentes, resultando em prejuízos financeiros que recaem sobre toda a sociedade.
A corporação também reforça que a prática de trote não é apenas uma brincadeira de mau gosto, mas pode ser enquadrada como crime de falsa comunicação de ocorrência, conforme o artigo 340 do Código Penal Brasileiro, com previsão de detenção de um a seis meses ou aplicação de multa.
Diante do cenário, a Polícia Militar orienta a população a utilizar os canais de emergência com responsabilidade. O uso consciente desses serviços é fundamental para garantir agilidade no atendimento e, principalmente, preservar vidas.
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