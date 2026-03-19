A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) anunciou, na tarde desta quinta-feira (19), a saída do técnico Samarone Oliveira. A decisão foi divulgada oficialmente nas redes sociais do clube, em meio a um momento delicado da temporada.
A demissão ocorre um dia após a derrota por 3 a 2 para o Nacional Atlético Clube, lanterna da competição, em partida realizada na quarta-feira (18), no Estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba.
O desempenho da equipe sob o comando de Samarone foi determinante para a mudança. Em quatro jogos, o treinador somou apenas um ponto e deixou a AEA em situação crítica no Campeonato Paulista Série A4. O time está na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos conquistados e saldo negativo de 16 gols.
A diretoria ainda não confirmou quem assumirá o comando técnico nas quatro rodadas finais da competição, período considerado decisivo para a tentativa de permanência na divisão.
A troca no comando reflete a pressão por resultados imediatos e a urgência de reação dentro de campo para evitar a queda.
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