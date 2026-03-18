O Ministério Público de São Paulo abriu procedimento para investigar uma denúncia de possível prática de transfobia envolvendo os vereadores Hideto Honda (PSD) e Solange Nery Rodrigues (PL), em Araçatuba.

A apuração teve início após o envio de uma representação à Promotoria Cível do município. O documento aponta que os parlamentares utilizaram as redes sociais para se manifestar contra a deputada federal Erika Hilton, após sua eleição para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados.

Segundo a denúncia, as postagens foram feitas entre os dias 12 e 14 de março e incluem declarações que questionam a identidade de gênero da parlamentar, além do uso de termos considerados ofensivos.