18 de março de 2026
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LEGISLATIVO

Câmara de Birigui abre CEI para apurar contratos da Santa Casa

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Renan
Comissão vai apurar possíveis irregularidades, contratos e uso de recursos no hospital sob intervenção municipal
Comissão vai apurar possíveis irregularidades, contratos e uso de recursos no hospital sob intervenção municipal

Câmara Municipal de Birigui instaurou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar possíveis irregularidades em contratos firmados pela Santa Casa do município.

O hospital está sob intervenção da Prefeitura desde fevereiro de 2022 e agora passa a ser alvo de apuração mais aprofundada por parte do Legislativo.

A abertura da CEI foi motivada por denúncia apresentada pelo ex-vereador André Fermino, encaminhada à Comissão Permanente de Saúde. O pedido contou com respaldo jurídico e foi assinado por todos os vereadores da Casa.

A leitura oficial ocorreu em plenário, feita pelo primeiro-secretário, vereador Zezinho Avanço.

Logo após a formalização, os integrantes da comissão foram definidos por sorteio, conforme determina o regimento interno. O processo foi conduzido pelo presidente da Câmara, Pastor Reginaldo Pereira, com participação dos grupos parlamentares.

Foram escolhidos para compor a CEI os vereadores Marcos da Ripada, Tody da Unidiesel e Odair da Monza. O grupo terá prazo de 90 dias para concluir os trabalhos.

Foco da investigação

A comissão pretende ouvir nomes ligados à gestão da saúde no município, incluindo o ex-secretário de Saúde Roque Bonfim, a ex-interventora Sirlei de Paula Pereira e o diretor técnico da Santa Casa, Carlos Antônio Gonçalves Souza Filho.

Também devem ser convocados o diretor do DRS-2, Francisco Bassalobre, além de outros profissionais que atuam na unidade.

Entre os principais pontos de apuração estão o contrato com a empresa C.A.F. Serviços Hospitalares, a atuação da diretoria técnica e possíveis conflitos de interesse na gestão dos serviços médicos.

A CEI também vai analisar dispensas de licitação realizadas em 2025 e a transparência na aplicação dos recursos públicos destinados ao hospital.

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