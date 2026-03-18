Câmara Municipal de Birigui instaurou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar possíveis irregularidades em contratos firmados pela Santa Casa do município.

O hospital está sob intervenção da Prefeitura desde fevereiro de 2022 e agora passa a ser alvo de apuração mais aprofundada por parte do Legislativo.

A abertura da CEI foi motivada por denúncia apresentada pelo ex-vereador André Fermino, encaminhada à Comissão Permanente de Saúde. O pedido contou com respaldo jurídico e foi assinado por todos os vereadores da Casa.