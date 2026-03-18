Câmara Municipal de Birigui instaurou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar possíveis irregularidades em contratos firmados pela Santa Casa do município.
O hospital está sob intervenção da Prefeitura desde fevereiro de 2022 e agora passa a ser alvo de apuração mais aprofundada por parte do Legislativo.
A abertura da CEI foi motivada por denúncia apresentada pelo ex-vereador André Fermino, encaminhada à Comissão Permanente de Saúde. O pedido contou com respaldo jurídico e foi assinado por todos os vereadores da Casa.
A leitura oficial ocorreu em plenário, feita pelo primeiro-secretário, vereador Zezinho Avanço.
Logo após a formalização, os integrantes da comissão foram definidos por sorteio, conforme determina o regimento interno. O processo foi conduzido pelo presidente da Câmara, Pastor Reginaldo Pereira, com participação dos grupos parlamentares.
Foram escolhidos para compor a CEI os vereadores Marcos da Ripada, Tody da Unidiesel e Odair da Monza. O grupo terá prazo de 90 dias para concluir os trabalhos.
Foco da investigação
A comissão pretende ouvir nomes ligados à gestão da saúde no município, incluindo o ex-secretário de Saúde Roque Bonfim, a ex-interventora Sirlei de Paula Pereira e o diretor técnico da Santa Casa, Carlos Antônio Gonçalves Souza Filho.
Também devem ser convocados o diretor do DRS-2, Francisco Bassalobre, além de outros profissionais que atuam na unidade.
Entre os principais pontos de apuração estão o contrato com a empresa C.A.F. Serviços Hospitalares, a atuação da diretoria técnica e possíveis conflitos de interesse na gestão dos serviços médicos.
A CEI também vai analisar dispensas de licitação realizadas em 2025 e a transparência na aplicação dos recursos públicos destinados ao hospital.
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