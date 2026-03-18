A Prefeitura de Araçatuba anunciou nesta quarta-feira (18) a prorrogação do prazo para pagamento da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. Inicialmente previsto para vencer no dia 20 de março, o pagamento poderá ser feito, em caráter excepcional, até o dia 31 deste mês, sem cobrança de juros ou multas.

A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Fazenda como medida de “prudência”, considerando que os Correios ainda estão finalizando a entrega dos carnês, com previsão de conclusão apenas nesta quinta-feira (19).

Com a mudança, os contribuintes poderão utilizar a mesma guia já emitida com vencimento anterior. O documento continua válido até o novo prazo, garantindo que ninguém seja penalizado por eventuais atrasos na distribuição.