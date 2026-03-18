A Prefeitura de Araçatuba anunciou nesta quarta-feira (18) a prorrogação do prazo para pagamento da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. Inicialmente previsto para vencer no dia 20 de março, o pagamento poderá ser feito, em caráter excepcional, até o dia 31 deste mês, sem cobrança de juros ou multas.
A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Fazenda como medida de “prudência”, considerando que os Correios ainda estão finalizando a entrega dos carnês, com previsão de conclusão apenas nesta quinta-feira (19).
Com a mudança, os contribuintes poderão utilizar a mesma guia já emitida com vencimento anterior. O documento continua válido até o novo prazo, garantindo que ninguém seja penalizado por eventuais atrasos na distribuição.
A medida busca assegurar tranquilidade aos moradores e evitar transtornos no cumprimento das obrigações tributárias, especialmente em casos em que o carnê não tenha sido entregue dentro do prazo original.
No início do mês, a situação já vinha gerando repercussão. COmo divulgado pela Folha da Região, moradores relataram nas redes sociais que ainda não haviam recebido os carnês do IPTU, levantando preocupação sobre possíveis cobranças indevidas.
O tema também chegou à Câmara Municipal durante sessão ordinária de março, quando vereadores apresentaram requerimentos solicitando esclarecimentos ao Executivo sobre a demora na entrega dos documentos.
Entre os questionamentos, que solicitou informações sobre as providências adotadas para evitar prejuízos aos contribuintes, como a aplicação de juros e multas em casos de atraso não provocado pelo cidadão.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.