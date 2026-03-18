Crianças e adolescentes de Araçatuba poderão atualizar a vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) e a dengue neste sábado (21), em uma ação especial promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento será realizado das 10h às 16h, no Shopping Praça Nova.

A vacina contra o HPV é destinada a meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de jovens entre 15 e 19 anos que ainda não foram imunizados. Já a proteção contra a dengue está disponível para o público de 10 a 14 anos. Para receber as doses, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação.

A iniciativa integra a campanha Março Lilás e tem como objetivo facilitar o acesso da população às vacinas, além de fortalecer as ações preventivas contra essas doenças. Durante a semana, a imunização segue disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.