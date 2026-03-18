Um homem de 58 anos foi detido em flagrante na tarde de segunda-feira (16), em Araçatuba, sob suspeita de maus-tratos a animais. A ação ocorreu após denúncia recebida pela Polícia Civil, que indicava a presença de diversos cães mantidos em condições inadequadas em um terreno localizado no bairro Paraíso.

Ao chegarem ao local, os policiais, acompanhados por uma médica veterinária, profissionais do Centro de Controle de Zoonoses e integrantes do Conselho Municipal de Defesa dos Animais, encontraram 17 cães vivendo em situação precária. O espaço apresentava falta de higiene e ausência de alimento disponível para os animais.

Durante o resgate, um dos cães não resistiu e morreu enquanto era encaminhado para atendimento veterinário. Segundo o registro da ocorrência, alguns animais apresentavam sinais de doença, com suspeita de leishmaniose.