Duas residências da antiga Vila Ferroviária, localizadas no centro histórico de Araçatuba, serão contempladas com obras de conservação e restauração. Os imóveis ficam na Rua Joaquim Nabuco, próximos ao Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues.

As construções datam da década de 1910 e foram erguidas pela antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil para abrigar funcionários da ferrovia e seus familiares. Devido ao valor histórico e arquitetônico, os imóveis são protegidos por tombamento municipal.

O projeto e a execução das melhorias estão sob responsabilidade da empresa Peixe Persa Produções e Restauro, selecionada por meio de edital da Secretaria de Cultura. O investimento previsto é de mais de R$ 842 mil, oriundos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.