Duas residências da antiga Vila Ferroviária, localizadas no centro histórico de Araçatuba, serão contempladas com obras de conservação e restauração. Os imóveis ficam na Rua Joaquim Nabuco, próximos ao Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues.
As construções datam da década de 1910 e foram erguidas pela antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil para abrigar funcionários da ferrovia e seus familiares. Devido ao valor histórico e arquitetônico, os imóveis são protegidos por tombamento municipal.
O projeto e a execução das melhorias estão sob responsabilidade da empresa Peixe Persa Produções e Restauro, selecionada por meio de edital da Secretaria de Cultura. O investimento previsto é de mais de R$ 842 mil, oriundos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.
Além da restauração arquitetônica, o trabalho inclui adequações estruturais e atualização dos sistemas elétrico, hidráulico e de segurança contra incêndios. A expectativa é que as obras sejam concluídas em até 12 meses, com possibilidade de prorrogação.
Nesta terça-feira (17), representantes da empresa, técnicos da Prefeitura e o arquiteto Silvio Oksman participaram de uma reunião para alinhar detalhes do projeto, seguida de uma vistoria técnica nos imóveis.
Segundo a Secretaria de Cultura, a proposta é transformar as casas em referência para futuras intervenções na Vila Ferroviária, contribuindo para a valorização e revitalização do centro histórico de Araçatuba.
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