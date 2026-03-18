18 de março de 2026
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ARAÇATUBA

Casas históricas da Vila Ferroviária serão restauradas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Imóveis do início do século XX, no centro de Araçatuba, passarão por obras com investimento público.
Imóveis do início do século XX, no centro de Araçatuba, passarão por obras com investimento público.

Duas residências da antiga Vila Ferroviária, localizadas no centro histórico de Araçatuba, serão contempladas com obras de conservação e restauração. Os imóveis ficam na Rua Joaquim Nabuco, próximos ao Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues.

As construções datam da década de 1910 e foram erguidas pela antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil para abrigar funcionários da ferrovia e seus familiares. Devido ao valor histórico e arquitetônico, os imóveis são protegidos por tombamento municipal.

O projeto e a execução das melhorias estão sob responsabilidade da empresa Peixe Persa Produções e Restauro, selecionada por meio de edital da Secretaria de Cultura. O investimento previsto é de mais de R$ 842 mil, oriundos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.

Além da restauração arquitetônica, o trabalho inclui adequações estruturais e atualização dos sistemas elétrico, hidráulico e de segurança contra incêndios. A expectativa é que as obras sejam concluídas em até 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

Nesta terça-feira (17), representantes da empresa, técnicos da Prefeitura e o arquiteto Silvio Oksman participaram de uma reunião para alinhar detalhes do projeto, seguida de uma vistoria técnica nos imóveis.

Segundo a Secretaria de Cultura, a proposta é transformar as casas em referência para futuras intervenções na Vila Ferroviária, contribuindo para a valorização e revitalização do centro histórico de Araçatuba.

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