Policiais militares apreenderam drogas durante o atendimento de uma denúncia na noite de domingo (15), no bairro São Rafael, em Araçatuba.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de que um homem estaria escondendo entorpecentes em uma motocicleta. Os policiais se deslocaram até o local indicado e localizaram o veículo, realizando a abordagem de um suspeito.
Durante a vistoria na moto, os agentes encontraram sete porções de maconha, uma porção de cocaína, uma pedra de crack e a quantia de R$ 11 em dinheiro.
Na sequência, os policiais realizaram diligências na residência do abordado. No imóvel, foi localizada uma balança de precisão, objeto que, segundo a polícia, é frequentemente utilizado para o fracionamento de drogas.
A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes. O delegado de plantão determinou a apreensão das substâncias, do dinheiro e da balança de precisão. O homem foi ouvido e posteriormente liberado após o registro do boletim de ocorrência.
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