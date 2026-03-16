16 de março de 2026
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SÃO RAFAEL

PM encontra drogas escondidas em moto durante ação em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Entorpecentes e balança de precisão foram apreendidos após denúncia no bairro São Rafael
Entorpecentes e balança de precisão foram apreendidos após denúncia no bairro São Rafael

Policiais militares apreenderam drogas durante o atendimento de uma denúncia na noite de domingo (15), no bairro São Rafael, em Araçatuba.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de que um homem estaria escondendo entorpecentes em uma motocicleta. Os policiais se deslocaram até o local indicado e localizaram o veículo, realizando a abordagem de um suspeito.

Durante a vistoria na moto, os agentes encontraram sete porções de maconha, uma porção de cocaína, uma pedra de crack e a quantia de R$ 11 em dinheiro.

Na sequência, os policiais realizaram diligências na residência do abordado. No imóvel, foi localizada uma balança de precisão, objeto que, segundo a polícia, é frequentemente utilizado para o fracionamento de drogas.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes. O delegado de plantão determinou a apreensão das substâncias, do dinheiro e da balança de precisão. O homem foi ouvido e posteriormente liberado após o registro do boletim de ocorrência.

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