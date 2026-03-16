Policiais militares apreenderam drogas durante o atendimento de uma denúncia na noite de domingo (15), no bairro São Rafael, em Araçatuba.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de que um homem estaria escondendo entorpecentes em uma motocicleta. Os policiais se deslocaram até o local indicado e localizaram o veículo, realizando a abordagem de um suspeito.

Durante a vistoria na moto, os agentes encontraram sete porções de maconha, uma porção de cocaína, uma pedra de crack e a quantia de R$ 11 em dinheiro.