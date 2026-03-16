A Santa Casa de Araçatuba realizou na tarde de domingo (15) um procedimento de captação de múltiplos órgãos de um paciente com morte encefálica confirmada. A ação permitiu que fígado, rins, coração e córneas fossem destinados a pacientes compatíveis que aguardam na fila do Sistema Estadual de Transplantes (SET), ligado à Central Nacional de Transplantes.

De acordo com o hospital, a morte cerebral foi confirmada no sábado (14). Após a abordagem da equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), os familiares autorizaram a doação.

O coração foi encaminhado para a retirada de válvulas cardíacas, procedimento que pode beneficiar mais de um paciente.