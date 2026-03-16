Depois de um período marcado por chuvas frequentes no noroeste paulista, especialmente na região de Araçatuba, a previsão do tempo aponta mudança no clima ao longo desta semana. De acordo com dados do radar meteorológico do IPMet, ligado à Universidade Estadual Paulista de Bauru, o tempo deve permanecer firme em Araçatuba entre segunda-feira (16) e quinta-feira (19).

A tendência é de dias ensolarados e sem previsão de chuva neste período. As temperaturas máximas na cidade devem variar entre 32°C e 34°C, enquanto as mínimas ficam entre 20°C e 21°C. Outro ponto de atenção é a umidade relativa do ar, que pode cair para cerca de 35%, índice considerado baixo e que exige alguns cuidados com a saúde.

No restante do estado de São Paulo, o cenário também será de calor predominante durante a semana. Em várias regiões, os termômetros devem marcar acima dos 30°C durante as tardes, principalmente no interior paulista, onde a presença de massa de ar mais seco contribui para dias quentes e pouca formação de nuvens.