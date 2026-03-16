Dados atualizados na sexta-feira (13) pela Secretaria de Saúde, mostram o avanço dos casos de acidentes envolvendo Escorpião em Araçatuba ao longo de 2026. Somente na primeira quinzena de março foram registradas 27 ocorrências, elevando para 254 o total de casos contabilizados no município neste ano.
Apesar do número elevado, os registros apontam uma pequena redução em comparação com o mesmo período de 2025. No primeiro trimestre do ano passado, foram contabilizados 292 acidentes causados por escorpiões. Ao final de 2025, o município fechou o ano com 1.279 ocorrências desse tipo.
Na série histórica recente, o ano com maior número de registros foi 2023, quando foram contabilizados 1.525 acidentes envolvendo escorpiões na cidade, índice considerado alto pelas autoridades de saúde.
Para evitar a presença desses animais dentro de casa, especialistas orientam manter quintais e terrenos sempre limpos, sem acúmulo de entulho, folhas secas, madeira ou lixo, locais que servem de abrigo para escorpiões. Também é recomendado vedar ralos, frestas em paredes e portas, além de sacudir roupas, toalhas e calçados antes de usá-los, principalmente quando ficam guardados por muito tempo.
Em caso de picada, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente, evitando qualquer tipo de automedicação ou tentativa de tratamento caseiro. Os sintomas mais comuns incluem dor intensa no local da picada, vermelhidão, inchaço e sensação de queimação.
Em situações mais graves, podem surgir suor excessivo, náuseas, vômitos, aceleração dos batimentos cardíacos e dificuldade para respirar, especialmente em crianças e idosos. O atendimento rápido é fundamental para avaliação médica e, se necessário, aplicação do soro antiescorpiônico.
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