Dados atualizados na sexta-feira (13) pela Secretaria de Saúde, mostram o avanço dos casos de acidentes envolvendo Escorpião em Araçatuba ao longo de 2026. Somente na primeira quinzena de março foram registradas 27 ocorrências, elevando para 254 o total de casos contabilizados no município neste ano.

Apesar do número elevado, os registros apontam uma pequena redução em comparação com o mesmo período de 2025. No primeiro trimestre do ano passado, foram contabilizados 292 acidentes causados por escorpiões. Ao final de 2025, o município fechou o ano com 1.279 ocorrências desse tipo.

Na série histórica recente, o ano com maior número de registros foi 2023, quando foram contabilizados 1.525 acidentes envolvendo escorpiões na cidade, índice considerado alto pelas autoridades de saúde.