A Prefeitura de Araçatuba dará início, a partir da próxima segunda-feira (16), a uma nova etapa de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A nebulização veicular será realizada nos bairros São Vicente, Novo Paraíso, Paraíso e Jardim Brasil, sempre a partir das 18h30.

A ação segue até quarta-feira (18) e conta com o apoio da Coordenadoria de Controle de Doenças, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. Um veículo equipado com o sistema de Nebulização Acoplada a Veículo (NAV) percorrerá as ruas espalhando inseticida nos imóveis, com o objetivo de eliminar o mosquito na fase adulta.

Antes da aplicação, agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde intensificaram as visitas casa a casa na região. Durante o trabalho, foram recolhidos recipientes que poderiam servir como criadouros do mosquito, além do reforço das orientações aos moradores sobre medidas preventivas.