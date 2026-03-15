A Prefeitura de Araçatuba dará início, a partir da próxima segunda-feira (16), a uma nova etapa de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A nebulização veicular será realizada nos bairros São Vicente, Novo Paraíso, Paraíso e Jardim Brasil, sempre a partir das 18h30.
A ação segue até quarta-feira (18) e conta com o apoio da Coordenadoria de Controle de Doenças, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. Um veículo equipado com o sistema de Nebulização Acoplada a Veículo (NAV) percorrerá as ruas espalhando inseticida nos imóveis, com o objetivo de eliminar o mosquito na fase adulta.
Antes da aplicação, agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde intensificaram as visitas casa a casa na região. Durante o trabalho, foram recolhidos recipientes que poderiam servir como criadouros do mosquito, além do reforço das orientações aos moradores sobre medidas preventivas.
No mês passado, entre os dias 10 e 13, a nebulização veicular já havia sido realizada nos mesmos bairros. No entanto, a continuidade da transmissão da dengue e da chikungunya, com registros de casos confirmados e suspeitos, tornou necessária uma nova intervenção.
Orientações aos moradores
Durante a passagem do veículo de nebulização, a recomendação é manter portas e janelas abertas, cobrir alimentos, frutas e bebedouros de animais, retirar roupas do varal - mesmo que estejam molhadas - e levantar colchas e cobertores das camas. A orientação também é evitar permanecer nas ruas durante a aplicação do inseticida.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a nebulização é uma ação complementar e não substitui os cuidados diários da população. Eliminar água parada, manter quintais limpos e descartar corretamente recipientes continuam sendo medidas fundamentais para conter a proliferação do mosquito, já que o inseticida não age sobre as larvas.
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