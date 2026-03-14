15 de março de 2026
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Araçatuba investiga duas mortes suspeitas por chikungunya

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença
Mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença

A Prefeitura de Araçatuba confirmou nesta sexta-feira (13) que duas mortes estão sob investigação e podem ter relação com a chikungunya na cidade. Os casos estão sendo analisados por meio de exames laboratoriais, que irão apontar se os óbitos foram provocados pela doença.

De acordo com dados atualizados da Vigilância Epidemiológica, o município já registra 132 casos confirmados de chikungunya em 2026. O cenário preocupa as autoridades de saúde, especialmente porque outros vírus transmitidos pelo mesmo mosquito também circulam na cidade. Neste ano, Araçatuba contabiliza 567 casos de dengue, com um óbito igualmente em investigação.

A chikungunya é uma doença viral que provoca sintomas intensos, como febre alta, fortes dores nas articulações, dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo e fadiga. Em alguns pacientes, as dores articulares podem se prolongar por semanas ou até meses, comprometendo a qualidade de vida.

Diante do avanço dos casos, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que a prevenção continua sendo a principal arma contra a doença. A orientação é eliminar qualquer recipiente que possa acumular água parada, como pneus, garrafas, calhas, vasos de plantas e caixas-d’água sem vedação adequada.

A população também é alertada para procurar atendimento médico ao apresentar sintomas e evitar a automedicação, que pode agravar o quadro clínico.

Segundo a prefeitura, o município segue em estado de atenção, com intensificação das ações de combate ao mosquito, incluindo visitas domiciliares, orientações aos moradores e eliminação de focos em diferentes regiões da cidade.

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