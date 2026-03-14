A Polícia Militar realizou, na noite desta sexta-feira (13), mais uma edição da Operação Impacto na cidade de Araçatuba e região. A ação mobilizou efetivo administrativo e operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com atividades preventivas e repressivas voltadas ao combate à criminalidade e ao reforço da segurança pública.
A operação teve início às 17h e seguiu até 1h da madrugada deste sábado (14). Entre os principais focos, estiveram a fiscalização de sentenciados em regime aberto, no âmbito do Projeto VIDA, a captura de procurados pela Justiça e a realização de bloqueios de trânsito em pontos estratégicos para abordagem de veículos e pessoas.
Durante a Operação Impacto, foram montados quatro bloqueios de trânsito. Ao todo, 131 motocicletas e 12 automóveis foram fiscalizados, além de 144 condutores. A PM abordou 56 pessoas e fiscalizou 152 sentenciados. Também foram lavrados 14 autos de infração de trânsito e duas motocicletas foram recolhidas por irregularidades.
No balanço criminal, a ação resultou no registro de 32 boletins de ocorrência por descumprimento de medidas judiciais, um por tráfico de drogas e um por procurado da Justiça. Um suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e outro indivíduo, que era procurado, foi capturado.
Durante as abordagens, os policiais apreenderam cerca de 30 gramas de cocaína e R$ 719 em dinheiro.
Segundo a corporação, a Operação Impacto integra um conjunto de ações estratégicas que visam a intensificar o policiamento ostensivo, ampliar a presença policial nas ruas e aumentar a sensação de segurança da população, por meio da prevenção e repressão qualificada aos crimes.
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