A Polícia Militar realizou, na noite desta sexta-feira (13), mais uma edição da Operação Impacto na cidade de Araçatuba e região. A ação mobilizou efetivo administrativo e operacional do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com atividades preventivas e repressivas voltadas ao combate à criminalidade e ao reforço da segurança pública.

A operação teve início às 17h e seguiu até 1h da madrugada deste sábado (14). Entre os principais focos, estiveram a fiscalização de sentenciados em regime aberto, no âmbito do Projeto VIDA, a captura de procurados pela Justiça e a realização de bloqueios de trânsito em pontos estratégicos para abordagem de veículos e pessoas.

Durante a Operação Impacto, foram montados quatro bloqueios de trânsito. Ao todo, 131 motocicletas e 12 automóveis foram fiscalizados, além de 144 condutores. A PM abordou 56 pessoas e fiscalizou 152 sentenciados. Também foram lavrados 14 autos de infração de trânsito e duas motocicletas foram recolhidas por irregularidades.