A Prefeitura de Araçatuba anunciou que vai atualizar o sistema online usado pela população para consultar a disponibilidade de medicamentos nas farmácias públicas do município.

A medida ocorre após a promulgação da Lei Municipal nº 8.994/2026, de autoria do vereador João Moreira. Em funcionamento há oito anos, a ferramenta é utilizada por pacientes do SUS para verificar se o remédio prescrito está disponível antes de se deslocarem até a unidade de saúde.

Segundo a prefeitura, a consulta pode ser feita no site oficial, na área de acesso rápido, ou por link direto, com busca conforme a Unidade Básica de Saúde (UBS) escolhida.