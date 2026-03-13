15 de março de 2026
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TRANSPARÊNCIA

Araçatuba vai atualizar consulta online de medicamentos do SUS

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Sistema permite ao morador consultar pela internet se o medicamento está disponível na rede pública de Araçatuba
Sistema permite ao morador consultar pela internet se o medicamento está disponível na rede pública de Araçatuba

A Prefeitura de Araçatuba anunciou que vai atualizar o sistema online usado pela população para consultar a disponibilidade de medicamentos nas farmácias públicas do município.

A medida ocorre após a promulgação da Lei Municipal nº 8.994/2026, de autoria do vereador João Moreira. Em funcionamento há oito anos, a ferramenta é utilizada por pacientes do SUS para verificar se o remédio prescrito está disponível antes de se deslocarem até a unidade de saúde.

Segundo a prefeitura, a consulta pode ser feita no site oficial, na área de acesso rápido, ou por link direto, com busca conforme a Unidade Básica de Saúde (UBS) escolhida.

O abastecimento das farmácias municipais é feito semanalmente nas UBSs com atendimento 24 horas e no pronto-socorro municipal. Nas demais unidades, a reposição ocorre a cada 15 dias.

Com a atualização, a expectativa é melhorar a agilidade e a confiabilidade das informações oferecidas ao morador.

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