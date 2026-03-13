Araçatuba sedia até domingo (15) o 1º Congresso Brasileiro de Folcloristas, evento que reúne pesquisadores, mestres da cultura popular e representantes culturais de várias regiões do País.

A abertura foi realizada na noite de quarta-feira (11), na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral. Durante a cerimônia, a Prefeitura recebeu uma homenagem da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV) pelo apoio ao evento.

A programação de abertura contou com apresentações da Banda Municipal Bruno Zago e da Orquestra de Viola Caipira da Fundação Mirim, além da participação de autoridades, estudiosos e representantes de manifestações tradicionais.