Araçatuba sedia até domingo (15) o 1º Congresso Brasileiro de Folcloristas, evento que reúne pesquisadores, mestres da cultura popular e representantes culturais de várias regiões do País.
A abertura foi realizada na noite de quarta-feira (11), na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral. Durante a cerimônia, a Prefeitura recebeu uma homenagem da Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV) pelo apoio ao evento.
A programação de abertura contou com apresentações da Banda Municipal Bruno Zago e da Orquestra de Viola Caipira da Fundação Mirim, além da participação de autoridades, estudiosos e representantes de manifestações tradicionais.
Um dos destaques da noite foi a apresentação do mestre-sala Gabriel de Souza Martins e da porta-bandeira Venézia Almeida Martins, conhecidos como Gabi e Vivi, reconhecidos como Mestres Imortais do Carnaval. Também participaram da cerimônia outros homenageados pela IOV ligados à preservação da cultura popular brasileira.
Segundo a organização, o congresso tem representantes de 15 estados e segue com mesas de debate, atividades culturais e apresentações artísticas até domingo.
O evento é realizado pelo Centro de Tradições Culturais de Araçatuba, em parceria com a IOV Brasil, com correalização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
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