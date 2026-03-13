15 de março de 2026
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DROGAS

Polícia estoura depósito de cocaína e prende homem em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação em Araçatuba apreende mais de 1,2 mil microtubos da droga
Ação em Araçatuba apreende mais de 1,2 mil microtubos da droga

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de cocaína e na prisão de um homem na quinta-feira (12), no bairro São José, em Araçatuba.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais identificaram um indivíduo em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados 124 microtubos contendo cocaína prontos para a venda.

Ao ser questionado, o suspeito acabou indicando o local onde havia mais entorpecentes escondidos. A equipe se deslocou até uma área de mata próxima e localizou uma bolsa contendo outros 1.125 microtubos da droga, além de um saco plástico com aproximadamente 613 gramas de cocaína a granel.

No mesmo local, os policiais também apreenderam uma balança de precisão e cerca de mil microtubos vazios, utilizados para o preparo e fracionamento do entorpecente, evidenciando a atuação no tráfico de drogas.

Diante do flagrante, o homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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