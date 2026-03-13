Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de cocaína e na prisão de um homem na quinta-feira (12), no bairro São José, em Araçatuba.
Durante patrulhamento preventivo, os policiais identificaram um indivíduo em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados 124 microtubos contendo cocaína prontos para a venda.
Ao ser questionado, o suspeito acabou indicando o local onde havia mais entorpecentes escondidos. A equipe se deslocou até uma área de mata próxima e localizou uma bolsa contendo outros 1.125 microtubos da droga, além de um saco plástico com aproximadamente 613 gramas de cocaína a granel.
No mesmo local, os policiais também apreenderam uma balança de precisão e cerca de mil microtubos vazios, utilizados para o preparo e fracionamento do entorpecente, evidenciando a atuação no tráfico de drogas.
Diante do flagrante, o homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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