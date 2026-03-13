Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de cocaína e na prisão de um homem na quinta-feira (12), no bairro São José, em Araçatuba.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais identificaram um indivíduo em atitude suspeita e realizaram a abordagem. Na revista pessoal, foram encontrados 124 microtubos contendo cocaína prontos para a venda.

Ao ser questionado, o suspeito acabou indicando o local onde havia mais entorpecentes escondidos. A equipe se deslocou até uma área de mata próxima e localizou uma bolsa contendo outros 1.125 microtubos da droga, além de um saco plástico com aproximadamente 613 gramas de cocaína a granel.