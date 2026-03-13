15 de março de 2026
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MEIO AMBIENTE

Araçatuba autoriza obra de R$ 2,9 milhões para ampliar aterro

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ampliação do aterro sanitário em Araçatuba tenta garantir continuidade de um serviço essencial à cidade.
Ampliação do aterro sanitário em Araçatuba tenta garantir continuidade de um serviço essencial à cidade.

A Prefeitura de Araçatuba autorizou nesta quinta-feira (12) o início das obras de ampliação lateral do aterro sanitário municipal, no bairro Cafezópolis, em um investimento de R$ 2,9 milhões.

A obra faz parte da primeira etapa do projeto executivo e tem como objetivo ampliar a capacidade operacional e a vida útil da estrutura, que recebe atualmente cerca de 180 toneladas de resíduos sólidos por dia.

Para permitir a expansão, o município desapropriou uma área de 10 hectares da Fazenda Água Boa. Os serviços serão executados pela empresa Aviserra Soluções Ambientais Ltda.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Lucas Zanatta e pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo Fernando Marques.

Com a ampliação, a prefeitura busca garantir a continuidade da destinação do lixo produzido diariamente na cidade, em um serviço considerado essencial para a saúde pública e a gestão urbana.