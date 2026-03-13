A Prefeitura de Araçatuba autorizou nesta quinta-feira (12) o início das obras de ampliação lateral do aterro sanitário municipal, no bairro Cafezópolis, em um investimento de R$ 2,9 milhões.
A obra faz parte da primeira etapa do projeto executivo e tem como objetivo ampliar a capacidade operacional e a vida útil da estrutura, que recebe atualmente cerca de 180 toneladas de resíduos sólidos por dia.
Para permitir a expansão, o município desapropriou uma área de 10 hectares da Fazenda Água Boa. Os serviços serão executados pela empresa Aviserra Soluções Ambientais Ltda.
A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Lucas Zanatta e pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo Fernando Marques.
Com a ampliação, a prefeitura busca garantir a continuidade da destinação do lixo produzido diariamente na cidade, em um serviço considerado essencial para a saúde pública e a gestão urbana.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.