A Prefeitura de Araçatuba autorizou nesta quinta-feira (12) o início das obras de ampliação lateral do aterro sanitário municipal, no bairro Cafezópolis, em um investimento de R$ 2,9 milhões.

A obra faz parte da primeira etapa do projeto executivo e tem como objetivo ampliar a capacidade operacional e a vida útil da estrutura, que recebe atualmente cerca de 180 toneladas de resíduos sólidos por dia.

Para permitir a expansão, o município desapropriou uma área de 10 hectares da Fazenda Água Boa. Os serviços serão executados pela empresa Aviserra Soluções Ambientais Ltda.