Um caso envolvendo um aluno de apenas 5 anos está sendo investigado após a criança aparecer com ferimentos na boca dentro de uma creche no município de Glicério.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o episódio aconteceu no dia 27 de fevereiro, quando o estudante teria sofrido um corte na região da boca enquanto estava na unidade de ensino infantil.

O caso só foi formalizado alguns dias depois, na quarta-feira (4 de março), quando familiares decidiram procurar a polícia após conversarem sobre o ocorrido com a direção da creche e também com representantes do conselho escolar.