O Tribunal do Júri da Comarca de Birigui condenou um homem acusado de tentar matar uma mulher em um caso de violência doméstica ocorrido em 2024. O julgamento foi realizado na última terça-feira (10), no plenário do júri da cidade.

O réu, Tiago Benedito Lopes, foi considerado culpado pelo Conselho de Sentença por tentativa de feminicídio. A sentença foi proferida pela juíza Moema Moreira Ponce Lacerda, responsável pela condução do julgamento.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime ocorreu na noite de 15 de junho de 2024, por volta das 21h22, em um apartamento localizado no Residencial Bosque dos Girassóis, na Rua Armando Delle, em Birigui.