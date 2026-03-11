Uma motociclista ficou ferida após um acidente de trânsito registrado por volta do meio-dia desta quarta-feira (11), na Rua Maestro Antônio Passarelli, em Birigui.

A ocorrência foi atendida após acionamento via COPOM e, ao chegar ao local, a equipe policial encontrou a condutora de uma motocicleta Honda Bis caída ao solo. A vítima estava consciente, porém bastante nervosa, apresentando escoriações no joelho direito e reclamando de fortes dores nas pernas.

Segundo as informações apuradas no local, a motocicleta seguia pela via no sentido bairro–centro quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou colidindo contra um automóvel Hyundai Creta, que estava devidamente estacionado.