Uma motociclista ficou ferida após um acidente de trânsito registrado por volta do meio-dia desta quarta-feira (11), na Rua Maestro Antônio Passarelli, em Birigui.
A ocorrência foi atendida após acionamento via COPOM e, ao chegar ao local, a equipe policial encontrou a condutora de uma motocicleta Honda Bis caída ao solo. A vítima estava consciente, porém bastante nervosa, apresentando escoriações no joelho direito e reclamando de fortes dores nas pernas.
Segundo as informações apuradas no local, a motocicleta seguia pela via no sentido bairro–centro quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, acabou colidindo contra um automóvel Hyundai Creta, que estava devidamente estacionado.
Com o impacto, a motociclista caiu na via e precisou ser socorrida por uma ambulância, sendo encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Birigui para avaliação médica.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais fizeram contato com o proprietário do veículo atingido, morador da região. Ele informou que só tomou conhecimento do acidente após ser procurado pela equipe no local.
A perícia chegou a ser solicitada por meio do terminal de dados, porém acabou sendo dispensada pela autoridade policial responsável pela ocorrência. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada à responsável ainda no local.
