Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (11) no cruzamento das ruas Saudade e Pedro Álvares Cabral, em Birigui.

A ocorrência envolveu um automóvel Ford Del Rey e uma motocicleta Honda CG Titan. De acordo com as informações apuradas, o carro seguia pela Rua Álvares Cabral e, ao chegar ao cruzamento com a Rua Saudade, teria avançado a sinalização de parada obrigatória.

No momento da travessia, o veículo acabou atingindo a motocicleta que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, os dois ocupantes da moto foram arremessados ao solo.