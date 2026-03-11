11 de março de 2026
Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (11) no cruzamento das ruas Saudade e Pedro Álvares Cabral, em Birigui.

A ocorrência envolveu um automóvel Ford Del Rey e uma motocicleta Honda CG Titan. De acordo com as informações apuradas, o carro seguia pela Rua Álvares Cabral e, ao chegar ao cruzamento com a Rua Saudade, teria avançado a sinalização de parada obrigatória.

No momento da travessia, o veículo acabou atingindo a motocicleta que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, os dois ocupantes da moto foram arremessados ao solo.

A passageira da motocicleta sofreu escoriações leves e foi socorrida ao Pronto-Socorro Municipal para atendimento médico. O condutor da moto não sofreu ferimentos graves.

O automóvel teve danos na lateral direita. Já a motocicleta apresentou avarias no garfo, retrovisores, paralama e no farol traseiro.

Segundo as informações registradas no local, não foram constatadas irregularidades na via nem danos na estrutura do cruzamento.

