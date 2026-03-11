A experiência educativa da Thathilândia, minicidade criada pela Escola Thathi, iniciou um novo ciclo de gestão. Na noite desta terça-feira (10), foi realizada na Câmara Municipal de Araçatuba a cerimônia oficial de posse das autoridades eleitas pelos próprios estudantes.
Durante a solenidade, o aluno Tomás Zago Bassetto tomou posse como prefeito da minicidade, tendo Felipe Panuchi D’Avila como vice-prefeito. Também assumiram o mandato os vereadores escolhidos no processo eleitoral interno, além dos secretários que compõem a estrutura administrativa do projeto. O período de gestão terá duração de um ano.
O evento reuniu familiares dos alunos, representantes da escola, convidados e autoridades do município. Entre os presentes, estavam lideranças da cidade e integrantes do Grupo SEB, responsável pela iniciativa educacional, incluindo o presidente do Grupo, Chaim Zaher, e o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL).
As eleições da Thathilândia foram realizadas no ano passado e contaram com a participação de aproximadamente 450 estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A votação simulou um processo democrático, permitindo que os alunos escolhessem seus representantes por meio do voto.
A minicidade integra um projeto pedagógico voltado à formação cidadã. Desenvolvida pelo Grupo SEB há mais de três décadas, a iniciativa busca aproximar os estudantes de conceitos como participação social, direitos e deveres.
Por meio da experiência, os alunos têm a oportunidade de vivenciar na prática noções de organização política, responsabilidade coletiva e trabalho em equipe, estimulando também o desenvolvimento de habilidades sociais desde os primeiros anos escolares.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.