Um homem foi preso pela Polícia Militar após cometer um roubo em um supermercado no bairro Copacabana, em Guararapes, na tarde de segunda-feira (9).

De acordo com informações da polícia, a ocorrência teve início após uma chamada ao telefone de emergência Polícia Militar do Estado de São Paulo. No local, um indivíduo armado com uma faca teria rendido funcionários do estabelecimento e levado um malote com dinheiro de um dos caixas, além do celular de uma funcionária. Durante a ação, alguns objetos dentro do supermercado também foram danificados.

Com base nas características repassadas pelas vítimas, os policiais iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar o suspeito em frente à própria residência. No momento da abordagem, ele ainda estava com a faca que teria sido usada no crime.