11 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ILHA SOLTEIRA

Homem é multado por manter papagaio silvestre em cativeiro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Ambiental
Fiscalização ambiental flagra ave nativa sem autorização, em residência de Ilha Solteira
Fiscalização ambiental flagra ave nativa sem autorização, em residência de Ilha Solteira

Uma ação de fiscalização ambiental resultou na aplicação de multa por crime contra a fauna em Ilha Solteira, nesta terça-feira (10).

Durante patrulhamento de rotina, a equipe realizou vistoria em um local registrado como criador amador de aves passeriformes. No local, os agentes constataram que um morador mantinha em cativeiro um Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), espécie nativa da fauna brasileira.

Segundo a fiscalização, a ave estava sem autorização do órgão ambiental competente, o que caracteriza infração ambiental. Diante da irregularidade, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental contra o responsável, com aplicação de multa simples no valor de R$ 500.

Além da penalidade administrativa, o caso será encaminhado à Polícia Civil por meio de ofício, com base no Lei de Crimes Ambientais, que prevê punição para quem captura, mantém ou comercializa animais silvestres sem autorização legal.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários