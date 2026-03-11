Uma ação de fiscalização ambiental resultou na aplicação de multa por crime contra a fauna em Ilha Solteira, nesta terça-feira (10).

Durante patrulhamento de rotina, a equipe realizou vistoria em um local registrado como criador amador de aves passeriformes. No local, os agentes constataram que um morador mantinha em cativeiro um Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), espécie nativa da fauna brasileira.

Segundo a fiscalização, a ave estava sem autorização do órgão ambiental competente, o que caracteriza infração ambiental. Diante da irregularidade, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental contra o responsável, com aplicação de multa simples no valor de R$ 500.