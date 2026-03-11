O município de Guararapes, na região de Araçatuba, está entre as cidades selecionadas para receber o programa Pro Pet SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada ao bem-estar animal. A ação oferece castração gratuita e microchipagem para cães e gatos.

O atendimento está programado para quinta-feira, 12 de março, das 7h às 10h30, na Praça Areovaldo Covolo, em frente à Prefeitura da cidade.

O mutirão faz parte de uma série de atendimentos organizados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, que tem levado unidades móveis equipadas para realizar os procedimentos em diversos municípios paulistas.