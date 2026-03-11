O município de Guararapes, na região de Araçatuba, está entre as cidades selecionadas para receber o programa Pro Pet SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada ao bem-estar animal. A ação oferece castração gratuita e microchipagem para cães e gatos.
O atendimento está programado para quinta-feira, 12 de março, das 7h às 10h30, na Praça Areovaldo Covolo, em frente à Prefeitura da cidade.
O mutirão faz parte de uma série de atendimentos organizados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, que tem levado unidades móveis equipadas para realizar os procedimentos em diversos municípios paulistas.
Na região, além de Guararapes, a cidade de Bento de Abreu também recebe a ação nesta quara-feira na área central da cidade. Os interessados em participar devem realizar a inscrição diretamente junto às prefeituras das cidades atendidas.
Os ônibus utilizados no programa contam com estrutura adequada para os procedimentos veterinários e seguem protocolos técnicos definidos pelo governo estadual.
Desde o lançamento do Pro Pet SP, em dezembro de 2025, mais de 10 mil procedimentos já foram realizados em aproximadamente 60 municípios do estado. Na região de Araçatuba, cidades como Penápolis, Glicério, Luiziânia e Clementina já receberam as ações do programa.
